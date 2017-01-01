У мерії визначають відповідальних за 27 електронних петицій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За реалізацію кожної успішної е-петиції, яка наразі набрала понад 10 тисяч голосів, має відповідати конкретна особа, згідно із новим Положенням про порядок подання та розгляду електронних петицій, який затвердила Київрада 9 лютого 2017 року

Про це нагадав секретар Київради Володимир Прокопів, повідомляє прес-служба Київради. Він зазначив, що звернувся до міського голови щодо визначення відповідальних посадових осіб за опрацювання е-звернень, аби пришвидшити реалізацію петицій.

«Тепер петиції до міської влади розглядатимуть та реалізовуватимуть за абсолютно новою, більш ефективною процедурою. Відповідно до нового положення, київський міський голова визначає відповідальних посадових осіб. Це може бути перший заступник, заступник або керівник апарату міськдержадміністрації. Тут хочу наголосити: наше завдання не лише втілювати у життя нові успішні петиції. Треба реалізувати і ті звернення, які більше року просто нікуди не рухаються через бюрократичні процедури. Тому звернувся до мера, аби якомога швидше призначити відповідальних і за ті петиції, які чомусь підзабули», – зазначає секретар Київради Володимир Прокопів.

Загалом наразі на розгляді, на тому чи іншому етапі реалізації, перебуває 27 підтриманих петицій. На сьогодні визначають осіб, які відповідатимуть за втілення цих ініціатив у життя.