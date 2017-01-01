У Національній опереті відбудеться прем’єра франко-українського балету

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9 та 10 лютого в Національній опереті відбудеться прем’єра франко-українського балету «Переміщення»

У Київському національному академічному театрі оперети відбудеться прем’єра франко-українського балету з елементами хіп-хопу «Переміщення» в постановці французького хореографа Браїма Бушелагема. Про це інформують у департаменті культури КМДА.

Сучасний балет «Переміщення» – це нагода зазирнути в мистецьке майбутнє вуличних танцівників, спроба зацікавити публіку тим, чим вони живуть насправді, завдяки чому вони вже визнані в усьому світі. Глядачі вистави зможуть по-новому поглянути на цей вид мистецтва з великої сцени.

Виставу першими побачать українці на сцені Київського національного академічного театру оперети, а потім вона відбудеться у Франції та інших країнах Європи.

Проект реалізовано за підтримки Єврорегіональної метрополії м. Лілль (MEL) і Французького інституту м. Париж, м. Рубе та інших. Партнер проекту – Центр культури і мистецтв Міністерства внутрішніх справ України.