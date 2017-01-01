  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Національній опереті відбудеться прем’єра франко-українського балету

    • Сьогодні, 11:19
    • Розсилка

    9 та 10 лютого в Національній опереті відбудеться прем’єра франко-українського балету «Переміщення»

    У Київському національному академічному театрі оперети відбудеться прем’єра франко-українського балету з елементами хіп-хопу «Переміщення» в постановці французького хореографа Браїма Бушелагема. Про це інформують у департаменті культури КМДА.

    Сучасний балет «Переміщення» – це нагода зазирнути в мистецьке майбутнє вуличних танцівників, спроба зацікавити публіку тим, чим вони живуть насправді, завдяки чому вони вже визнані в усьому світі. Глядачі вистави зможуть по-новому поглянути на цей вид мистецтва з великої сцени.

    Читайте також

    Виставу першими побачать українці на сцені Київського національного академічного театру оперети, а потім вона відбудеться у Франції та інших країнах Європи.

    Проект реалізовано за підтримки Єврорегіональної метрополії м. Лілль (MEL) і Французького інституту м. Париж, м. Рубе та інших. Партнер проекту – Центр культури і мистецтв Міністерства внутрішніх справ України.

    Читайте також
    Київ культура театр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ