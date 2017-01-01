У Національній опері України відбудеться прем'єра спектаклю

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31 березня, 1, 9 та 30 квітня Національна опера України покаже нову постановку однієї з найпопулярніших, найкрасивіших і найдраматичніших опер видатного італійського композитора Джакомо Пуччіні «Флорія Тоска».

«Флорія Тоска» – ще один яскравий приклад успішного творчого альянсу Національної опери України, посольства Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні. Прем'єра приурочена до 60-річчя Римських договорів і 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Італійською Республікою.

З того часу, як публіка вперше познайомилася з «Тоскою», світова прем'єра якої відбулася 14 січня 1900 року в Римській опері, а після цього – в міланській «Ла Скала», її незмінно супроводжує успіх. Потрапивши до програми того чи іншого театру, опера залишається надовго в репертуарі, а протягом останніх років дедалі частіше світові сцени пропонують глядачеві сучасні версії цього шедевру.

У кількох закордонних постановках «Тоски» останніх років, наприклад, у х'юстонській «Гранд-опера», у «Метрополітен-опера», в Опері Бастилії виконати партію головної героїні-красуні Флорії Тоски незмінно запрошують імениту українську співачку Людмилу Монастирську. Цікаво, що європейський дебют примадонни також ознаменувався партією Тоски в Німецькій опері в Берліні в 2010 році.

Приємний сюрприз чекає і на столичних любителів опери – солістка Національної опери України Людмила Монастирська співатиме партію Тоски у прем'єрній виставі. Монастирська чудово вживається в образ своєї героїні, їй підвладні всі емоції: від слів любові до викличного звернення до Бога, від шалених ревнощів до останнього несамовитого зойку, що передує фатальній смерті Скарпіа. А голос артистки світові критики називають розкішним, багатим, неймовірної сили й тембральної краси.

Неабиякий акторський талант – найважливіша особливість образу Тоски. Свого часу цю роль французький драматург Віктор’єн Сарду написав спеціально для геніальної Сари Бернар. Джакомо Пуччіні, побачивши акторку на сцені, утвердився у своєму бажанні створити оперу за цим твором.

На сцені Київської опери твір Дж. Пуччіні протягом ХХ століття мав вісім інтерпретацій.

Анатолій Солов'яненко, головний режисер театру: «Разом з колегами – постановниками та виконавцями, намагаємось втілити характери та мотивації героїв, що закладені Пуччіні та Сарду, зробити їх близькими та зрозумілими для сучасного глядача. Це – вистава про любов, пристрасть та віру ліричних героїв, які гинуть в атмосфері цинізму та жорстокості, що їх оточує».

Постановники практично не відступали від оригіналу, максимально враховуючи всі нюанси, не «переписані» характери і мотивація героїв. Ця вистава про любов, надію, зраду, про те, що у всі часи знайдуться інтригани, що, граючи в цинічні ігри, ламають долі інших людей.

Завдяки співпраці з посольством Італії та Італійським інститутом культури в Україні у прем'єрі 31 березня партію Маріо Каварадоссі співатиме відомий італійський тенор Вальтер Борін (Valter Borin).

Наступні прем'єрні покази відбудуться 1, 9 та 30 квітня. Окрім Людмили Монастирської (31 березня і 30 квітня) партію Тоски виконуватимуть Оксана Крамарева та Вікторія Ченська. Роль Маріо Каварадоссі – Дмитро Кузьмін, Андрій Романенко, Сергій Скочеляс; барона Скарпіа – Геннадій Ващенко, Михайло Кірішев та Олександр Мельничук.

Постановний склад: режисер-постановник – Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, сценографія та костюми – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Богдан Пліш.