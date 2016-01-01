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    Наступного року заторів на мосту Патона побільшає

    • 19 Грудня, 16:17
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    У 2017 році планується ліквідація реверсу від мосту Патона до Дарницької площі

    Про такі плани міської влади розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Олександр Пабат.

    «Департамент транспортної інфраструктури ініціює встановлення розподільного транспортного огородження та демонтаж світлофорних об'єктів, що регулюють рух на реверсній смузі, заміну гідроізоляції на мосту з подальшим ремонтом асфальтного покриття до Дарницької площі. Гарантовано зросте бальність заторів. Гарантовано покращиться статистика ДТП на ділянці», – повідомив він.

    Згідно з відповіддю з КМДА, яку він опублікував, замовником робіт виступить «Київавтодор».

    Джерело: Мир квартир

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