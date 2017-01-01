У Печерському районі шукають військовополонених, яким виплатять по 2500 євро

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Печерська РДА шукає колишніх радянських військовополонених для виплати допомоги з Німеччини

Німецький Бундестаг 21 травня 2015 року ухвалив рішення про те, що колишні радянські військовополонені мають отримати символічну грошову допомогу як визнання завданої їм кривди.

Про це повідомила прес-служба Печерської РДА у прес-релізі, який надійшов на адресу «Главкома».

Відповідно до Директив Федерального міністерства фінансів Німеччини, що були одноголосно погоджені Бюджетним комітетом Бундестагу 23.09.2015, право отримати відшкодування з розрахунку 2500 Євро мають особи, які були червоноармійцями та в період з 22.06.1941 по 08.05.1945 перебували під вартою як військовополонені.

За доручення голови Печерської райдержадміністрації Сергія Мартинчука управління праці та соціального захисту населення оголошує пошук таких осіб для надання допомоги у підготовці необхідного пакету документів щодо отримання зазначеного відшкодування.

Для отримання довідкової інформації звертатися за телефоном: (044) 280 19 56.

Заяви до Федерального відомства центральних послуг та невирішених майнових питань (Bundesamt fur zentrale Dienste und offene Vermogensfragen) необхідно подати до 30.09.2017 за адресою: DGZ Ring 12, 13086 Вегlіn.

Відшкодування не отримують особи, які вчинили військові злочини, або злочини проти людства, або сприяли вчиненню цих злочинів.

Зазначене відшкодування є персональним і видаватиметься лише за заявами осіб згаданої категорії.

Спадкоємці колишніх військовополонених не мають правових підстав на отримання відшкодування. Лише у випадку, коли особа, яка має право отримати відшкодування, подала заяву і після того померла, кошти можуть отримати або його дружина, або діти.

Виплата відбувається без визнання правового зобов’язання. Правових претензій щодо виплати не може бути.

Виплата проводиться тільки за поданою заявою шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок правомочного претендента.

Формуляр заяви німецькою, англійською та російською мовами та іншу інформацію можна також отримати на сайті Федерального відомства централізованих служб і відкритих майнових питань (ВАDV, http://www.badv.bund. de/DE/OffeneVermoegensfragen/ AnerkennungsleistungSowjetisch eKriegsgefangene/inhalt