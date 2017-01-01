У Печерському районі столиці правоохоронці знайшли вибуховий пристрій (фото)

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Небезпечну знахідку помітила жінка, яка працює двірником. Відкрито кримінальне провадження.

В одному зі сміттєвих баків на вулиці Дружба Народів жінка виявила предмет, схожий на вибуховий пристрій. Про знахідку вона поінформувала працівниківполіції.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За вказаною адресою прибули слідчо-оперативна група Печерського управлінняполіції та спеціалісти вибухотехнічної служби. Поліція задокументувала подію, вилучила саморобний пристрій та направила на відповідні дослідження.

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Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятироків позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють обставини події та власника небезпечного пристрою.



