У Шевченківському районі було пошкоджено водогін

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Комунальники локалізували аварію. Обмеження руху транспорту немає

Сьогодні, 15 березня, о 2:37 ночі до Головної диспетчерської «Київводоканалу» надійшла заявка про витік води за адресою: вул. Борщагівська, 14 у Шевченківському районі.

Близько 3:00 аварійна бригада вже була на місці та розпочала локалізацію пошкодження на водопроводі діаметром 500 мм. Витік призвів до розмиття ґрунту та потрапляння значного обсягу піску на проїжджу частину, однак дорожні служби спільно з бригадами «Київводоканалу» оперативно розчищали територію.

Станом на 6:00 перешкод для руху транспорту вже не було. Розкопка для повної ліквідації аварії виконуватиметься на тротуарі.

Для виконання робіт від водопостачання відключено абонента за адресою: вул. Уманська, 8 (ранжирний парк Південно-Західної залізниці).