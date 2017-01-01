У школі Деснянського району температура знизилася до 12° С

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На вулиці -12° С

У київській школі №276 температура повітря впала до 12° C, а майже третина учнів не приходять на заняття. Про це розповіли батьки школярів.

«В кабінетах 12-15 градусів тепла, діти мерзнуть. В даний момент, на уроки прийшло всього 8 учнів з усього класу! Батьки не відпускають, щоб не захворіли! А деякі вже хворіють! Сьогодні не забороняють сидіти на уроках у куртках. Але від цього в кабінетах тепліше не стане!», - обурюються батьки.

У школі підтверджують, що проблеми з температурою є.

«Повітря в кабінетах був 18° C, так як школа охолола, і дітей не було. При цьому були кабінети, де було 12 градусів - це кабінет фізики та географії ... Зараз дозволили користуватися калориферами», - розповіла в коментарі директор школи №276 Надія Бердичівська.

За її словами, в найпроблемніших кабінетах заняття не проводяться. Школа сильно остигає, так як має застарілу конструкцію: бетонні стіни, трубчасті батареї і класи, у яких «три стіни межують з вулицею».

«Сьогодні батьки просять не пускати дітей до школи через холод і вчителі дозволяють. Зараз в середньому відсутні 7-10 чоловік з 30», - резюмувала Надія Бердичівська.