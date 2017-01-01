У Солом'янському районі 87-річний дідусь застряг в погребі

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Рятувальники допомогли пенсіонеру вибратися з льоху. Про це повідомляє прес-служба ГСЧС Києва.

Інцидент стався о 16:45 по вулиці Борщагівській, 151.

«ГСЧС Києва надійшло повідомлення про те, що у дворі 5-поверхового житлового будинку в погребі знаходиться літній чоловік, який не може самостійно вибратися з нього», - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, в погребі застряг чоловік 1929 року народження. Йому допомогли вибратися з льоху за допомогою драбини.

Пенсіонер не постраждав, в допомоги медиків не потребував.

Джерело: 44.ua