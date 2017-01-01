  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Солом'янському районі 87-річний дідусь застряг в погребі

    • Сьогодні, 10:57
    • Розсилка

    Рятувальники допомогли пенсіонеру вибратися з льоху. Про це повідомляє прес-служба ГСЧС Києва.

    Інцидент стався о 16:45 по вулиці Борщагівській, 151.

    «ГСЧС Києва надійшло повідомлення про те, що у дворі 5-поверхового житлового будинку в погребі знаходиться літній чоловік, який не може самостійно вибратися з нього», - йдеться в повідомленні.

    За даними рятувальників, в погребі застряг чоловік 1929 року народження. Йому допомогли вибратися з льоху за допомогою драбини.

    Пенсіонер не постраждав, в допомоги медиків не потребував.

    Джерело: 44.ua

    рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ