У Солом'янському районі відкриють нову школу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подію анонсував мер Києва Віталій Кличко

1 вересня у Солом'янському районі буде відкрита нова школа на 720 учнів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будівництва школи на розі вул. Лебедєва-Кумача і вул. Т. Яблонської.

«Ви бачите, як тут шаленими темпами триває будівництво. Ця нова школа буде відкрита 1 вересня. Розрахована вона на 720 дітей. Школа відповідає всім сучасним критеріям, поділена на дві частини з окремими входами - для молодших класів і старших. Також тут будуть створені всі умови для дітей з обмеженими можливостями», - зазначив Віталій Кличко.

Мер відзначив, що освіта - один з пріоритетних напрямків столичної влади. «Цього року ми збільшили видатки на освіту у Києві до понад 10 млрд грн. Ми плануємо побудувати дві нових школи і кілька закладів відреконструювати, та розраховуємо ввести в експлуатацію близько 10 нових дитсадків», - підкреслив Віталій Кличко.