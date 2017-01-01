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    У Солом'янському районі з вікна багатоповерхівки випала дитина

    • Сьогодні, 07:11
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    Недбалість киян коштувала важких травм їх дочки

    У Києві дитина випала з вікна четверного поверху. На щастя, дівчинка вижила, з численними травмами її доправили до лікарні. Інцидент стався ввечері 4 лютого в багатоповерхівці на вулиці Солом'янській.

    4-річна дівчинка вилізла на підвіконня, відкрило вікно та випала з висоти четверного поверху. Чому за дитиною не дивились дорослі, з'ясовують працівники поліції.

    В результаті падіння дівчинка отримала численні травми та сильно злякалась. Зараз з нею працюють спеціалісти приватної клініки.

    Лікарі запевняють, що життю дитини нічого не загрожує.

    Деталі події з'ясовуються.

    Джерело: Znaj.ua
    Київ
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