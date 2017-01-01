У столичних районах пройдуть продуктові ярмарки (адреси)
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Ярмарки в Києві
1-2 квітня в Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Цими вихідними, 1-2 квітня, в Києві проведуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Так, 1 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
- Дніпровському районі – вул. В. Нестайка (поряд із поштамтом «Лівобережний»);
- Оболонському районі – просп. Оболонський, 21-43;
- Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
- Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-);
- Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
2 квітня (неділя) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.