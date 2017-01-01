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    У столичних районах пройдуть продуктові ярмарки (адреси)

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    Ярмарки в Києві
    Ярмарки в Києві

    1-2 квітня в Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки

    Цими вихідними, 1-2 квітня, в Києві проведуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    Так, 1 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул.  Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
    • Дніпровському районі – вул. В. Нестайка (поряд із поштамтом «Лівобережний»);
    • Оболонському районі – просп. Оболонський, 21-43;
    • Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
    • Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-);
    • Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

    2 квітня (неділя) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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