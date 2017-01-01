У столичному метрополітені демонтовано 90% незаконних МАФів

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Робота продовжується...

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» продовжує роботу з демонтажу малих архітектурних форм, які не відповідають правилам пожежної безпеки. Про це повідомляють у КП «Київський метрополітен».

За інформацією підприємства, сьогодні на розгляді в судовому порядку залишилося 22 справи. Всі роботи з демонтажу проводяться з представниками виконавчої служби.

Загалом у столичній підземці вже демонтовано 90% МАФів, які не відповідають правилам пожежної безпеки.