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    У столичному метрополітені демонтовано 90% незаконних МАФів

    • Сьогодні, 09:29
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    Робота продовжується...

    Комунальне підприємство «Київський метрополітен» продовжує роботу з демонтажу малих архітектурних форм, які не відповідають правилам пожежної безпеки. Про це повідомляють у КП «Київський метрополітен».

    За інформацією підприємства, сьогодні на розгляді в судовому порядку залишилося 22 справи. Всі роботи з демонтажу проводяться з представниками виконавчої служби.

    Загалом у столичній підземці вже демонтовано 90% МАФів, які не відповідають правилам пожежної безпеки.

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