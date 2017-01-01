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    У столичному метрополітені попросили дівчат не носити довгі спідниці – ескалатори зупиняються

    • Сьогодні, 16:54
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    Фото «КиевВласть»

    Працівники метрополітену просять притримувати поли довгого одягу під час користування ескалатором

    У Києві довгі спідниці дівчат стали причиною непередбачених зупинок ескалатора на станції метро «Університет», повідомляється на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook.

    «Останні два дні довгі спідниці зупиняють верхній ескалатор на «Університеті». Дівчата, спиніться! ) Притримуйте красу, бо іншим пасажирам доводиться спускатися пішки», – йдеться у повідомленні.

    Варто зазначити, що користувачі Facebook підняли на сміх прохання підприємства. «Ви б краще прискорили відкриття другого ескалатора на «Університеті», тому що ремонт «трохи» затягнувся, а тиснява на вході виглядає дико», – написав один з коментаторів.

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