У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
- Сьогодні, 22:26
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Тигр щиро зрадів снігу
Сніг, який знову щедро засипав столицю, для водіїв та більшості місцевих жителів став небиякою проблемою через багатокілометрові затори та складнощі з добиранням на роботу. Інших же навпаки порадував, показавши людям, як має виглядати справжня зима.
Зраділи йому і в Київському зоопарку. На офіційний сторінці столичного звіринця з'явилися фотографії, що ілюструють непідробну радість дорослого амурського тигра, який качається у снігу.
«А деякі кияни від сьогоднішнього снігу у захваті! Тигри Київзоо серед них», – йдеться у підписі до знімків.
На світлинах видно, як тигр пірнає в кучугури, потягується на снігу та взагалі виглядає вельми задоволеним.
Джерело: Znaj.ua