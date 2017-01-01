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    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)

    • Сьогодні, 22:26
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    Тигр щиро зрадів снігу

    Сніг, який знову щедро засипав столицю, для водіїв та більшості місцевих жителів став небиякою проблемою через багатокілометрові затори та складнощі з добиранням на роботу. Інших же навпаки порадував, показавши людям, як має виглядати справжня зима.

    Зраділи йому і в Київському зоопарку. На офіційний сторінці столичного звіринця з'явилися фотографії, що ілюструють непідробну радість дорослого амурського тигра, який качається у снігу.

    «А деякі кияни від сьогоднішнього снігу у захваті! Тигри Київзоо серед них», – йдеться у підписі до знімків.

    На світлинах видно, як тигр пірнає в кучугури, потягується на снігу та взагалі виглядає вельми задоволеним.

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    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    У столичному зоопарку тигр купався в снігу (ФОТО)
    Фото: Геннадій Сергієнко

    Джерело: Znaj.ua
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