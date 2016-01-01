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    У столичному зоопарку тварини голодують – стверджують активісти

    • Вчора, 10:19
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    Київський зоопарк знову в центрі скандалу

    Прокуратура інкримінує посадовцям звіринця викрадення бюджетних коштів у великих розмірах. У самому зоопарку справу не коментують, а експерти запевняють: тварини там справді недоїдають.

    Колишні співробітники зоопарку також підтверджують, що тварини часто страждають від недоїдання.

    Шевченківський суд Києва звинуватив керівництво столичного зоопарку в розкраданні коштів з бюджету на суму 1,5 млн грн. 
    Так, стало відомо, що на папері було вказано одну кількість м’яса, яку отримували хижаки, а в реальності вона була зовсім іншою.
    Колишні співробітники зоопарку підтверджують, що тварини часто страждають від недоїдання. 

    «Постачання продуктів до зоопарку завжди була однією з головних тем для корупціонерів поряд із відмиванням грошей на будівництві. Тварина ж не може поскаржитися, що її не годують. Пам'ятаєте історію з померлим слоном: бачили б ви, які апельсини йому привозили. З кількох ящиків неможливо було знайти жодного цілого. Все було гниле!» – розповів член ініціативної групи «Порятунок Київського зоопарку» Сергій Григор'єв, який раніше працював у зоопарку, а нині керує звіринцем у Межигір'ї.

    «Ліві закупівлі в зоопарку були завжди, – підтверджує і еколог Володимир Борейко. – Тому припускати, що зараз щось змінилося, не варто. Для збільшення заробітків у зоопарк було повернуто атракціони, також там проводять виставки машин, покази мод та інше, що не має відношення до звіринця. Зоопарк – це місце, де живуть дикі тварини, які не люблять галасу. Інакше вони просто гинуть від стресів».

    Директор зоопарку Кирило Трантін, почувши питання про судову справу, спілкуватися з журналістами відмовився. У мерії ж кажуть: найімовірніше, проблема в постачальниках. 

    Уже в 2017-му почнеться перша черга реконструкції зоопарку на суму 200 млн грн. 

    «Що стосується поганого утримання тварин, це дуже суб'єктивно. Всі тварини під щоденним наглядом і контролем. А після реконструкції умови їхнього утримання значно покращаться», – сказав радник мера Дмитро Білоцерковець.

    Джерело: Вечірній Київ

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