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    У столиці через отруєння таблетками померла маленька дитина

    • Сьогодні, 10:52
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    Відкрито кримінальне провадження

    В одній з лікарень Святошинського району помер хлопчик у віці один рік і вісім місяців, реанімаційні заходи результату не дали - лікарі констатували смерть. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.

    «Правоохоронці встановили, що батьки приїхали в гості, де в одній з кімнат поклали дитину спати. За деякий час близькі побачили, що дитині стало зле, а поруч – медичні препарати. Батьки запідозрили медичне отруєння і повезли дитину до лікарні, де вона померла», – йдеться в повідомленні.

    Тіло хлопчика відправлено в морг. Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство - з поміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу.

    Джерело: 44.ua

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