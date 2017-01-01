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    У столиці чоловік після операції викинувся з вікна

    • Сьогодні, 10:54
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    У Києві покінчив життя самогубством 62-річний чоловік. Він викинувся з вікна 13 поверху.

    Трагедія трапилася у четвер, 6 квітня 2017 року.

    Як повідомляє «dtp.kiev.ua», медики приїхали на місце надзвичайної події через чотири хвилини, але вже нічим не змогли допомогти, лише констатували смерть потерпілого.

    За словами сусідів - чоловікові близько місяця тому зробили операцію. Був хворий. У чоловіка залишилася дружина, дочка і син.

    Раніше «Главком» повідомляв про страшну трагедію у Києві. Вночі у Дніпровському районі столиці було вбито таксистаЗагиблому під час останньої поїздки йому нанесли три ножових поранення. Після цього постраждалий проїхав ще деяку відстань та попросив про допомогу.

    Джерело: dtp.kiev.uа

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