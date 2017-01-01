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    У столиці на дорозі спалахнув мотоцикл

    • Сьогодні, 10:58
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    Жертв і потерпілих немає

    У Шевченківському районі Києва на узбіччі проїжджої частини загорівся мотоцикл. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Києва.

    «23 травня надійшло повідомлення про те, що по вул. Терещенківська, 23, в мотоциклі Roadstep Spayder виникла пожежа. Внаслідок пожежі мотоцикл згорів повністю, у поруч припаркованих автомобілях BMW і Opel пошкоджені фари, бампери і лакофарбове покриття», – йдеться в повідомленні.

    Зараз з'ясовується причина займання.

    Джерело: 44.ua

    пожежа ДТП Київ
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