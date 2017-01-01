У столиці на дорозі спалахнув мотоцикл
- Сьогодні, 10:58
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Жертв і потерпілих немає
У Шевченківському районі Києва на узбіччі проїжджої частини загорівся мотоцикл. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Києва.
«23 травня надійшло повідомлення про те, що по вул. Терещенківська, 23, в мотоциклі Roadstep Spayder виникла пожежа. Внаслідок пожежі мотоцикл згорів повністю, у поруч припаркованих автомобілях BMW і Opel пошкоджені фари, бампери і лакофарбове покриття», – йдеться в повідомленні.
Зараз з'ясовується причина займання.
Джерело: 44.ua