У столиці на дорозі спалахнув мотоцикл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жертв і потерпілих немає

У Шевченківському районі Києва на узбіччі проїжджої частини загорівся мотоцикл. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Києва.

«23 травня надійшло повідомлення про те, що по вул. Терещенківська, 23, в мотоциклі Roadstep Spayder виникла пожежа. Внаслідок пожежі мотоцикл згорів повністю, у поруч припаркованих автомобілях BMW і Opel пошкоджені фари, бампери і лакофарбове покриття», – йдеться в повідомленні.

Зараз з'ясовується причина займання.

Джерело: 44.ua