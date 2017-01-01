У столиці на низці вулиць встановили нові світлофори

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Напередодні новорічних свят у Києві запрацювало відразу декілька нових світлофорних об’єктів, ще кілька мають запрацювати в січні. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.

Так, нещодавно світлофори запрацювали на заїзді з проспекту Степана Бандери на вулицю Богатирську, на перехресті вулиць Наумова та Підлісної, введено регулювання світлофором у режимі виклику на пішохідному переході на вулиці Данила Щербаківського, 60.

Увімкнений у постійному режимі й світлофор на примиканні бульвару Ромена Ролана до вулиці Жмеринської, також працює світлофор на примиканні вулиці Леонтовича до вулиці Богдана Хмельницького – це має полегшити ситуацію із заторами у цій центральній частині міста.

«У 2015 році у Києві збудували лише 6 світлофорів, цього року запрацювало вже 7, іще 4 світлофори працюють у тестовому режимі (тривають пуско-налагоджувальні роботи), ще 7-8 буде запущено в січні. Світлофорне регулювання – це підвищення безпеки руху, кожен регульований перехід – це врятоване людське життя. У 2017 році вже побачимо результат зі зниження аварійності та травматизму», – запевнив директор КП «Київдорсервіс» Віктор Черній.

За його словами, визначення місць для будівництва світлофорних об’єктів здійснювалося на основі підрахунків потоків транспорту та пішоходів, що виконувалось спеціалістами Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки КП «Київдорсервіс» і за погодженням із поліцією, а також як реакція на численні звернення громадян.

Також у грудні облаштовано два нових пішохідних переходи зі світлофорним регулюванням на Бессарабській площі – в місцях, популярних для переходу проїжджої частини. Це дозволило не лише підвищити безпеку руху транспорту та пішоходів, але й поліпшити доступ до Бессарабського ринку – як з Хрещатику, так і з вулиці Басейної.

«Головна мета розвитку транспортної галузі міста в рамках нової транспортної політики – це пріоритетність і безпека пішохода. Ми турбуємось про мешканців і гостей столиці, тому встановлення світлофорних об’єктів – необхідне завдання для столичної влади. Окрім того, в рамках Концепції облаштування наземних пішохідних переходів на Бессарабській площі та Хрещатику ми вже облаштували два перших із дев’яти запланованих пішохідних переходів на Бессарабській площі для створення комфорту пересування пішоходів. У планах облаштувати 7 пішохідних переходів від Бессарабської площі до Паркової алеї», – зауважив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель.