У столиці отруїлися 42 людини. Подробиці надзвичайної події

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За даними Держспоживслужби, спалах зафіксовано в трьох навчальних закладах

У Держпродспоживслужбі розповіли подробиці отруєння дітей в столичних навчальних закладах. З'ясувалося, що спалах гострої кишкової інфекції зафіксована відразу в трьох навчальних закладах – середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені Лисенка, Київському державному хореографічному училищі та Державній художній середній школі імені Шевченка.

«За результатами епідеміологічного розслідування тимчасово призупинено роботу підприємства, яке забезпечувало харчуванням учнів зазначених закладів. Крім того, направлено лист в ГУ НП в Києві про відкриття кримінального провадження за фактами виявлених порушень санітарного законодавства. При проведенні перевірки підприємства знайшли ряд порушень. Серед них – відсутність маркування на м'ясі свинини, яке зберігається в низькотемпературному холодильнику, не надано документів на курячі яйця, незадовільний санітарний стан виробничих приміщень харчоблоку, порушення правил миття посуду», – повідомляють в Держпродспоживслужбі.



Тут також додають, що на сьогоднішній день кількість постраждалих не змінилася і становить 42 людини. В інфекційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №1 за станом на ранок 5 лютого на стаціонарному лікуванні залишається 8 постраждалих.