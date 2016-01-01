У столиці рівень загальної захворюваності на грип знизився



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 26 та 27 грудня у столиці зареєстровано 16 684 хворих на грип і ГРВІ. Тобто, відмічається зниження захворюваності на 20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого тижня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, серед дорослого населення спостерігається зниження рівня захворюваності на 14,5%, а серед дітей – на 24,1%. Із загальної кількості захворілих – 9 668 дітей віком до 17 років. Серед них: віком до року захворіло 692 дітей (спостерігається зменшення захворілих на 12%), 3 478 дитини віком від 1 до 4 років (зменшення на 4,6%), від 5 до 9 років – 2 291 (зменшення на 25,9%), від 10 до 14 років – 1 875 (зменшення на 42,6%), від 15 до 17 років – 702 (зменшення на 36,5%). Серед школярів спостерігається зменшення рівня захворюваності на грип і ГРВІ (на 36,5%)», – розповів Микола Поворозник.

За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 26 та 27 грудня госпіталізовано 232 особи, із них 132 – це діти.

«Ми продовжуємо епідеміологічний нагляд за станом захворюваності», – наголосив заступник голови КМДА.