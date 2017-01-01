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    У столиці школяр впав з електрички: підлітка рятують медики

    • Сьогодні, 15:44
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    Про жахливий випадок повідомили медики

    У Києві сталася надзвичайна подій на залізниці. 14-річний школяр-«зацепер» впав з вагона електрички.

    Випадок стався в понеділок увечері, 10 квітня. Підліток намагався покататися на електропоїзді, зачепившись за останній вагон, проте не втримався і впав на рейки.

    В результаті школяр отримав численні травми: струс головного мозку, закриту травму живота і грудної клітки, а також перелом і рвані рани м'яких тканин.

    Потерпілий був доставлений в дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

    Джерело: Обозреватель

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