У столиці школяр впав з електрички: підлітка рятують медики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про жахливий випадок повідомили медики

У Києві сталася надзвичайна подій на залізниці. 14-річний школяр-«зацепер» впав з вагона електрички.

Випадок стався в понеділок увечері, 10 квітня. Підліток намагався покататися на електропоїзді, зачепившись за останній вагон, проте не втримався і впав на рейки.

В результаті школяр отримав численні травми: струс головного мозку, закриту травму живота і грудної клітки, а також перелом і рвані рани м'яких тканин.

Потерпілий був доставлений в дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

Джерело: Обозреватель