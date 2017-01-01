У столиці школяр впав з електрички: підлітка рятують медики
- Сьогодні, 15:44
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Про жахливий випадок повідомили медики
У Києві сталася надзвичайна подій на залізниці. 14-річний школяр-«зацепер» впав з вагона електрички.
Випадок стався в понеділок увечері, 10 квітня. Підліток намагався покататися на електропоїзді, зачепившись за останній вагон, проте не втримався і впав на рейки.
В результаті школяр отримав численні травми: струс головного мозку, закриту травму живота і грудної клітки, а також перелом і рвані рани м'яких тканин.
Потерпілий був доставлений в дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».
Джерело: Обозреватель