У столиці в ліцеї Богуна встановили меморіальну дошку Андрію Кизилу

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У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна встановлено меморіальну дошку випускнику цього закладу, Герою України майору Андрію Кизилу.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

«Біля центрального входу Київського військового ліцею імені Івана Богуна встановлено меморіальну дошку Андрію Кизилу», - йдеться у повідомленні.

Від початку війни на сході України Андрій Кизило, один з кращих випускників Київського військового ліцею імені Івана Богуна та Національної Академії Сухопутних військ, служив у 72-й окремій механізованій Красноградсько-Київській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України. У 21 рік став заступником командира батальйону.





29 січня 2017 року під час бою в районі промзони міста Авдіївка Донецької області, виконуючи бойове завдання, життя молодого капітана Кизила обірвав осколок ворожої міни. Тоді його штурмова група виявила ворожу диверсійно-розвідувальну групу та вступила з нею в бій. Разом з Андрієм загинули і двоє його товаришів.

«Він один із тих, кого називали надією української армії», - зазначається в повідомленні.

1 лютого 2017 року за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Президент присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» заступникові командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітану Кизилу Андрію (посмертно).

Згідно з наказом міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака Герой України майор Кизило Андрій Олександрович навічно зарахований до списків 1 навчальної роти ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна (посмертно).





Джерело: Укрінформ