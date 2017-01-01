У столиці відкрили найбільшу виставку сучасного мистецтва

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Під час «Євробачення» на киян і гостей столиці чекає особливо насичений культурний відпочинок

Упродовж тижня в Києві діятиме найбільший фестиваль сучасного мистецтва Kyiv Art Week, де окрім муніципальних і державних музеїв міста буде представлено 23 приватні галереї з усього світу, демонструватимуться твори Роя Ліхтенштейна, Девіда Хокні, Пабло Пікассо та інших. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час відкриття головної події мистецького фестивалю – міжнародного арт-ярмарку Kyiv Art Fair.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

«Місією Кyiv Art Week є підтримка іміджу Києва як європейської культурної столиці, підвищення привабливості міста для міжнародного туризму та розвитку унікального мультикультурного діалогу з країнами-сусідами за допомогою мистецтва. Цьогоріч КМДА виступила генеральним партнером фестивалю, що увійшов до офіційної програми культурно-мистецьких заходів у рамках «Євробачення-2017», виділивши на його організацію та проведення 4 мільйони гривень», – зауважила Старостенко.

За її словами, формат Art Week наразі дуже популярний у всьому світі, адже протягом тижня мистецтва реалізуються творчі ініціативи як молодих, так і визнаних творців. Цьогоріч у фестивалі взяли участь державні та комунальні музеї, приватні та публічні галереї й культурні центри. Головна подія цього мистецького фестивалю – міжнародний арт-ярмарок Kyiv Art Fair. У ньому візьме участь 23 галереї, які займаються розвитком та підтримкою сучасного мистецтва в Німеччині, Україні, Грузії, Польщі, Бразилії. Ще один ключовий захід – спецпроект «Музей приватних колекцій», який демонструватиме найкращі експонати з приватних колекцій українського та світового мистецтва. До спецпроекту увійшли роботи всесвітньо відомих художників, зокрема Роя Ліхтенштейна, Альберто Джакометті, Девіда Хокні, Пабло Пікассо та інших.

«У фестиваль включено потужну музейну програму, виставки в київських галереях, наукову конференцію. Окрім того, для всіх охочих проводитимуться лекції, на яких виступатимуть художники та експерти в галузі культури. Ми впевнені, що мистецтво робить людей кращими, допомагає розвиватися та дивитися на життя більш філософськи. Тому я рада повідомити, що вхід на всі заходи для дітей до 12 років, пенсіонерів і студентів профільних навчальних закладів є безкоштовним», – наголосила Старостенко.

Культурні, мистецькі та освітні події у рамках Кyiv Art Week триватимуть з 4 до 7 травня. Головна локація – комплекс «Торонто-Київ».