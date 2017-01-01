У столиці відкриють оновлений велотрек

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Фото прес-служби КМДА Ганна Старостенко

«Київський велотрек відкриють світловим 3D-шоу з акробатами та вело-екстримом»

20 травня столиця запрошує усіх киян і гостей міста приєднатися до урочистого відкриття оновленого Київського велотреку. Зокрема, містянам пропонується завершити традиційний у цей день велозахід на Київському велотреку, де відбудеться спортивно-цирковий перфоманс, екстрим-балет, а також відео-інсталяція 3D про історію велотреку тощо.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

«Київський велотрек – унікальна спортивна споруда міста з надзвичайно тяжкою історією. Побудований у далекому 1913 році, він є одним із найстаріших велотреків Європи, однак це не зупинило колишніх очільників міста від його руйнування. Сьогодні, після десятиліть забуття ми готові відкрити відбудований велотрек, який стане спортивним хабом не тільки для велосипедистів, а й місцем проведення дозвілля для усіх прихильників спорту», – повідомила Ганна Старостенко.

За її словами, нині на велотреці тривають останні приготування до спортивного шоу року. Адже під час відкриття усіх глядачів очікує свято європейського рівня, що поєднує у собі мистецьку, спортивну та культурно-розважальну складову. Зокрема, киянам продемонструють відеофільм із вперше презентованими архівними кадрами про Київський велотрек і перші гонки на ньому.

«Під час відкриття ми хочемо продемонструвати киянам усіма можливими засобами унікальність цієї споруди, розповісти про її історію, а також відродити її для сучасного та майбутнього Києва. Для цього ми запросили вело-екстрималів, артистів циркового та естрадного мистецтва. Окремої уваги заслуговує унікальне 3D та лазерне шоу, яке буде демонструватися прямо на полотні велотреку. Тому запрошуємо усіх прийти 20 травня та спільно вдихнути життя в цю легендарну споруду», – зазначила заступник голови КМДА.