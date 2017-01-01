У столиці з’являться чотири сквери та парк відпочинку

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Київрада прийняла рішення

За ініціативи та численними пропозиціями місцевих мешканців Київрада надала 23 березня 2017 року статус скверу 4 земельним ділянкам. Окрім того, статус парку здобула територія (16 га) на проспекті Правди біля озера Синє у Подільському районі.

Так, статус скверу надано земельним ділянкам:

між житловими будинками на Харківському шосе, 9-13 (перед будинком № 11) із назвою «ім. Володимира Сосюри» в Дніпровському районі;

біля будинку на вул. Євгенія Харченка, 41 у Дарницькому районі;

на просп. Володимира Маяковського між будинками № 20 та № 22-А в Деснянському районі;

на вул. Лариси Руденко, 1/4 у Дарницькому районі.

Як наголошено у відповідних рішеннях Київради, наразі в столиці кількість зелених зон, насаджень, озеленених територій загального користування постійно зменшується внаслідок незаконного будівництва, неналежного виконання правил благоустрою територій, самовільного розміщення малих архітектурних форм і незаконних автомобільних стоянок. Статус скверу унеможливлює захоплення названих територій малими архітектурними формами. Профільні структури столичної влади зобов᾽язані провести належні організаційно-правові заходи щодо оформлення права користування земельними ділянками та забезпечити на них благоустрій.