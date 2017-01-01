У Страсну п'ятницю в Києві відкриється неймовірна виставка тюльпанів

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На Співочому полі відбудеться виставка тюльпанів

З 13 квітня по 10 травня на Співочому полі триватиме велика виставка тюльпанів під назвою «Таємниці пасхальної писанки». Про це повідомляє «Київзеленбуд» на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що в ґрунт висаджено понад 200 000 тюльпанів, використано приблизно 12 різновидів рослин як за колірною гамою, так і за висотою квітки і термінами цвітіння. Загальна площа композицій – більше 2000 кв. м.

В експозиції можна буде побачити такі сорти, як «Кейп Таун» (жовтого з червоною облямівкою), «Мондиал» (білий махровий), «Вікінг (махровий червоний), «Епрікот Фокс» (абрикосового кольору), «Джекпот» (фіолетовий з білою облямівкою), «Стронг Голд» (жовтий), «Блу Даймонд» (пурпурно-фіолетовий, схожий на півонію), «Алібі», «Оранж Кассіні», «Ван Ейк» і багато інших.

Джерело: Большой Киев