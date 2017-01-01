  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Страсну п'ятницю в Києві відкриється неймовырна виставка тюльпанів

    • Сьогодні, 13:29
    • Розсилка

    На Співочому полі відбудеться виставка тюльпанів

    З 13 квітня по 10 травня на Співочому полі проходитиме велика виставка тюльпанів під назвою «Таємниці пасхальної писанки». Про це повідомляє «Київзеленбуд» на своїй сторінці в Facebook.

    Відзначається, що в грунт висаджено більш ніж 200 000 тюльпанів, використано приблизно 12 різновидів рослин як за колірною гамою, так і по висоті квітки і термінами цвітіння. Загальна площа композицій більше 2000 кв. м.

    В експозиції можна буде побачити такі сорти як: Кейп Таун (жовтого з червоною облямівкою), Мондиал (білий махровий), Вікінг (махровий червоний), Епрікот Фокс (абрикосового кольору), Джекпот (фіолетовий з білою облямівкою), Стронг Голд (жовтий) , Блу Даймонд (пурпурно фіолетовий схожий на півонія), Алібі, Оранж Кассіні, Ван Ейк і багато інших.

    Джерело: Большой Киев

    Читайте також
    Київ культура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ