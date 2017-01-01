У Страсну п'ятницю в Києві відкриється неймовырна виставка тюльпанів

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На Співочому полі відбудеться виставка тюльпанів

З 13 квітня по 10 травня на Співочому полі проходитиме велика виставка тюльпанів під назвою «Таємниці пасхальної писанки». Про це повідомляє «Київзеленбуд» на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що в грунт висаджено більш ніж 200 000 тюльпанів, використано приблизно 12 різновидів рослин як за колірною гамою, так і по висоті квітки і термінами цвітіння. Загальна площа композицій більше 2000 кв. м.

В експозиції можна буде побачити такі сорти як: Кейп Таун (жовтого з червоною облямівкою), Мондиал (білий махровий), Вікінг (махровий червоний), Епрікот Фокс (абрикосового кольору), Джекпот (фіолетовий з білою облямівкою), Стронг Голд (жовтий) , Блу Даймонд (пурпурно фіолетовий схожий на півонія), Алібі, Оранж Кассіні, Ван Ейк і багато інших.

Джерело: Большой Киев