У суботу старшокласники будуть вальсувати у КМДА

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13 травня в КМДА відбудеться міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс – 2017»

13 травня о 15:00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс – 2017» – свято весни та юності, що традиційно відзначається наприкінці навчального року.

Учасники заходу: переможці районних етапів конкурсу – талановиті старшокласники-випускники шкіл, гімназій, ліцеїв столиці 2017 року, які під керівництвом творчих хореографів і за підтримки педагогічних та батьківських колективів підготували хореографічні композиції; педагогічна та батьківська громадськість. Усього – близько 300 осіб.

Організатори заходу: Департамент освіти і науки, молоді та спорту.

Оцінюватиме творчість учасників конкурсу професійне журі на чолі з Андрієм Лягущенком, директором Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря, заслуженим діячем мистецтв України, кандидатом мистецтвознавства, професором Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала КМДА.