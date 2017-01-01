У Святошинському районі Києва зірвався ліфт із жінкою та маленькою дитиною

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Ліфт летів з шостого поверху, спрацювало аварійне гальмування

У Києві на вулиці Генерала Наумова, 23-В сьогодні близько 8:20 обірвався трос у ліфтовій кабіні. Про це повідомляє Анастасія Чоп у групі MAMMAS.

Надзвичайна пригода сталася на вулиці Наумова. Скріншот з сайту Яндекс.Карти

За словами киянки, спрацювало аварійне гальмування. «Летіли пристойно – з шостого поверху, зупинилися між другим і першим. У кабіні була я і трирічний син. Досі боїться!» – пише Анастасія.

«Ліфт старий, у кабіні і на першому поверсі при вході в ліфт кнопка виклику аварійної служби не працює, номерів для виклику служби порятунку немає. У ЖЕКу немає чергової бригади на місці! Просиділа там близько години. Слава Богу, мама знайшла номер диспетчерської служби Святошинського району і додзвонилася», – розповіла дівчина.

«Бригада приїхала на виклик через 40 хвилин і то після згадки, що в кабіні перебуває дитина. Дістали нас і поїхали», – додала вона.

Дівчина звернулася на гарячу лінію мерії Києва, там зафіксували звернення Ч-488. Тепер вона хоче домогтися повної заміни ліфта або хоча б його капітального ремонту.

Джерело: Сегодня