У Святошинському районі столиці демонтували нелегальну газову заправку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заправка працювала біля церкви

Столичні правоохоронці припинили діяльність нелегального автогазозаправного пункту, що діяв на вулиці Єфремова у Києві.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Встановлено, що вказаний АГЗП здійснював свою діяльність на самовільно захопленій земельній ділянці без будь-яких дозвільних документів із численними порушеннями норм держтехногенбезпеки.

Крім того, діяльність заправки ставила під загрозу життя громадян, оскільки вона розташовувалась біля діючої церкви, де під час проведення служіння перебуває чимало громадян.

Наразі незаконний заправний пункт демонтовано. З метою забезпечення збереження речових доказів до місцевого суду готується клопотання про накладення арешту на вилучене майно.