У зв’язку з погіршенням погодних умов кількість задіяної снігоприбиральної техніки на столичних вулицях збільшено

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Снігоприбиральна техніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» працює на вулицях і дорогах столиці

228 одиниць снігоприбиральної техніки та 20 бригад дорожніх робітників було задіяно сьогодні зранку для організації безпечних умов руху транспорту та пішоходів.

Наразі у зв’язку з погіршенням погодних умов кількість задіяної снігоприбиральної техніки збільшується. Зазначимо, що всі підприємства корпорації забезпечені достатньою кількістю посипальних і паливно-мастильних матеріалів для подолання снігопадів та готові до роботи в цілодобовому режимі.

Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує уважно слідкувати за погодними умовами та станом вулично-дорожньої мережі і просить усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху в умовах снігопаду.

Щоб уникнути небезпеки, пов’язаної із природними явищами, а також запобігти виникненню заторів на дорогах міська влада закликає киян за можливості не користуватися приватними авто, а віддати перевагу громадському транспорту. Також комунальні служби просять водіїв бути уважними на дорогах, не залишати приватні авто на узбіччях дороги, щоб не заважати прибиранню снігу. Припарковані на проїжджій частині автомобілі, що заважають роботі снігоприбиральної техніки, буде евакуйовано.