Упродовж місяця кияни можуть безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 20 березня до 19 квітня 2017 року, кияни та гості столиці мають змогу обстежитися завдяки пересувному цифровому флюорографу.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час презентації міської акції «Місячник з нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз у 2017 році».

«У рамках Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз міська влада ініціювала проведення місячника, коли кожен охочий зможе обстежитися завдяки пересувному цифровому флюорографу. Під час обстеження пацієнт отримає довідку за його результатами та в разі потреби кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин», – розповів Микола Поворозник.

За його словами, такі обстеження допоможуть максимально охопити киян діагностуванням та володіти реальною ситуацією щодо захворюваності на туберкульоз у місті.

«Наразі визначено графік роботи пересувних цифрових флюорографів, згідно з яким охоплено найбільш людні місця всіх районів міста. Я закликаю кожного бути уважним до свого здоров’я та пройти профілактичне флюорографічне обстеження», – підсумував заступник голови КМДА.

Графік роботи пересувних цифрових флюорографів: