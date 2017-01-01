Урочистим маршем пройшла бригада Нацгвардії трьома містами Київщини

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Понад 300 нацгвардійців пройшли від Бучі через Ірпінь і до Гостомеля

Із бойовим прапором бригади і колоною з понад 300 бійців нацгвардійці пройшли від Бучі через Ірпінь і до Гостомеля. В Ірпені нацгвардійці поклали квіти до Меморіалу героїв АТО, які загинули на Донбасі, захищаючи територіальну цілісність України. Біля постаментів загиблим воякам нацгвардійці організували імпровізований мітинг і вшанували загиблих побратимів хвилиною мовчання.

Далі пішою ходою колона вирушила до Гостомеля – міста дислокації бригади швидкого реагування. На плацу керівники бригади привітали військовослужбовців із Днем Національної гвардії, а кращих бійців нагородили відзнаками від міністра внутрішніх справ та керівництва міста.

Олександр Мішура, капелан бригади швидкого реагування НГУ, каже: «Тут дуже багато військовослужбовців, які вже пройшли бойові дії. Навіть не одна війна за плечима. Тобто, це дійсно, основа цієї Національної гвардії».

Своєю чергою перший заступник командира бригади швидкого реагування НГУ Микола Мішакін наголосив: «Всьому особовому складу від бригади швидкого реагування хочеться побажати також міцного здоров'я, успішного виконання завдань і благополуччя. Ми ніколи не зрадимо народу України. Слава Україні».





Джерело: 5 канал