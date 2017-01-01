Ускладнення погодних умов: на Київ насуваються снігопади та хуртовини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7-8 січня у столиці очікується ускладнення погодних умов: снігопади, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с

Вдень 8 січня сильні снігопади, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Приріст снігу складе 10-15 см.

Окрім того, за інформацією синоптиків, у ці дні утримається холодна погода з температурою вночі 15-19°, вдень 7 січня 15-17°, 8 січня 11-13° морозу.

В разі снігопаду в суботу вранці буде прийнято рішення перекрити в’їзд до столиці великогабаритного транспорту.

Щоб уникнути небезпеки, пов’язаної із природними явищами, міська влада закликає водіїв, за можливості, не користуватися власним автотранспортом у період негоди.

Нагадаємо про основні правила поведінки при низькій температурі повітря.