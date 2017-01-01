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    Ускладнення погодних умов: на Київ насуваються снігопади та хуртовини

    • Вчора, 00:32
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    7-8 січня у столиці очікується ускладнення погодних умов: снігопади, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с

    Вдень 8 січня сильні снігопади, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Приріст снігу складе 10-15 см.

    Окрім того, за інформацією синоптиків, у ці дні утримається холодна погода з температурою вночі 15-19°, вдень 7 січня 15-17°, 8 січня 11-13° морозу.

    В разі снігопаду в суботу вранці буде прийнято рішення перекрити в’їзд до столиці великогабаритного транспорту.

    Щоб уникнути небезпеки, пов’язаної із природними явищами, міська влада закликає водіїв, за можливості, не користуватися власним автотранспортом у період негоди.

    Нагадаємо про основні правила поведінки при низькій температурі повітря.

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