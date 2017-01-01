Увага: розшук! На Оболоні зник чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киянин вийшов пізно ввечері в аптеку і не повернувся

У Києві розшукують Ільницького Мирона Йосиповича. Чоловік зник напередодні новорічних свят, в ніч з 26 на 27 грудня 2016 року.

Киянин зник за невідомих обставин, ідеться в повідомленні групи «Київ оперативний». «О 23:00 вийшов в аптеку по вул. Озерній м. Києва Оболонського району, після чого його ніхто не бачив», – повідомили люди, які розшукують чоловіка.

Увага: розшук! Ільницький Мирон Йосипович

Прохання до всіх, хто міг бачити або знає будь-які факти про його місце перебування після зникнення, – повідомити його рідним за телефонами: (067) 9295437 або (099) 5666075.

Джерело: Сегодня