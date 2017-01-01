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    Увага: розшук! На Оболоні зник чоловік

    • Сьогодні, 12:24
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    Киянин вийшов пізно ввечері в аптеку і не повернувся

    У Києві розшукують Ільницького Мирона Йосиповича. Чоловік зник напередодні новорічних свят, в ніч з 26 на 27 грудня 2016 року.

    Киянин зник за невідомих обставин, ідеться в повідомленні групи «Київ оперативний». «О 23:00 вийшов в аптеку по вул. Озерній м. Києва Оболонського району, після чого його ніхто не бачив», – повідомили люди, які розшукують чоловіка.

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    Прохання до всіх, хто міг бачити або знає будь-які факти про його місце перебування після зникнення, – повідомити його рідним за телефонами: (067) 9295437 або (099) 5666075.

    Джерело: Сегодня

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    кримінал
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