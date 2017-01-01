В аеропорту «Бориспіль» привітали 100-мільйонного пасажира

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ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» разом із партнерами привітали 100-мільйонного пасажира головних повітряних воріт України.

Ювілейним пасажиром аеропорту «Бориспіль» стала одеситка Олена Бойко, яка разом з другом відлітала на відпочинок до Дубай рейсом авіакомпанії МАУ. Для дівчини період проходження формальностей реєстрації та очікування вильоту перетворися на час приємних сюрпризів та несподіванок.

Про це повідомляє прес-служба Бориспільскої РДА.

Після звістки про визначення 100-мільйонного пасажира на 3-му поверсі терміналу D розпочалося справжнє шоу. Олену привітав керівник ДП МА «Бориспіль» Євгеній Дихне, який підкреслив важливість події для аеропорту.

«100-мільйонний показник є результатом 24-річної роботи Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у статусі державного міжнародного аеропорту незалежної України. Це досягнення є вагомим доповненням наших сучасних рекордів та підкреслює важливе місце, яке держпідприємство займає у житті цілої держави», - відзначив Євгеній Дихне.

Потім сюрпризом для присутніх стала поява відомої співачки Асії Ахат, яка дуже полюбляє авіаподорожі, і особисто привітала ювілейного 100-мільйонного пасажира аеропорту. Ексклюзивний подарунок зробив дівчині популярний проект TSAR, влаштувавши у терміналі музичний перформанс наживо. А згодом не обійшлося й без «магії» - ілюзіоніст Роман Бондарчук продемонстрував ефектний номер «Гравітація» та провів 100-мільйонному пасажиру «Борисполя» невеликий «майстер-клас».

Аеропорт «Бориспіль» висловлює партнерам щиру вдячність за цінні подарунки для 100-мільйонного пасажира, допомогу в організації свята й бажає Олені Бойко приємних польотів.