У центрі Києва триває облаштування пішохідного переходу (фото)

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На вулиці Інститутській облаштовують пішохідний перехід з кольорової бруківки

У Печерському районі триває облаштування пішохідного переходу з кольорової бруківки на вулиці Інститутській.

Переходи з кольорової бруківки – винахід корпорації столичних комунальників, запроваджений для безпечних умов руху пішоходів під час перетину проїжджої частини. До такої ідеї дорожників підштовхнули фізичні характеристики бруківки, оскільки на ній погано тримається фарба або пластик і, як наслідок, дорожня розмітка швидко зношується.

Як інформує «Київавтодор», «зебру» облаштовують з червоно-білої бруківки, виготовленої із бетону підвищеної міцності товщиною 12 см. Завдяки спеціальним технологіям на покритті забезпечено шорсткість, яка відповідає стандартам з безпеки руху. Переходи такого типу вже витримали значні снігопади і часті зниження температури до -20 градусів.

Нагадаємо, що в центрі столиці, на бульварі Лесі Українки, комунальні служби ремонтують колектор.