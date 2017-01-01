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    У центрі столиці помітили новий «царський балкон»

    • Сьогодні, 16:51
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    Кияни побоюються, що конструкція може впасти перехожим на голову

    У Києві, на Солом'янці, кияни помітили незвичайний балкон. Власники квартири на четвертому поверсі звели справжні «хороми»: засклений балкон-гігант значно більший, ніж інші в цій самій п'ятиповерхівці.

    Фотографію незвичайної конструкції виклав у Facebook активіст Клим Братковський.

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    При цьому для будівництва «царського балкона» довелося збільшити його опору. Кияни побоюються, що він може впасти на голову перехожим. «Мені б інстинкт самозбереження не дозволив таку консоль виносити», – коментує фотографію киянин Ярослав Лебедєв.

    Джерело: Сегодня

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