У центрі столиці помітили новий «царський балкон»

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Кияни побоюються, що конструкція може впасти перехожим на голову

У Києві, на Солом'янці, кияни помітили незвичайний балкон. Власники квартири на четвертому поверсі звели справжні «хороми»: засклений балкон-гігант значно більший, ніж інші в цій самій п'ятиповерхівці.

Фотографію незвичайної конструкції виклав у Facebook активіст Клим Братковський.

При цьому для будівництва «царського балкона» довелося збільшити його опору. Кияни побоюються, що він може впасти на голову перехожим. «Мені б інстинкт самозбереження не дозволив таку консоль виносити», – коментує фотографію киянин Ярослав Лебедєв.

Джерело: Сегодня