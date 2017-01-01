В центрі столиці вогнеборці ліквідували пожежу у багатоповерхівці

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Також рятувальники надали допомогу двом громадянам.

29 січня о 16:54 о оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вулицы Лютеранській.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як стало відомо на місці виклику, пожежа виникла у приміщенні, де знаходилося робоче місце консьєржа. Вогнеборці, які прибули за викликом о 17:12 ліквідували пожежу.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці надали допомогу 75-річному чоловіку, який отримав опіки рук та обличчя та передали його медикам, а також допомогли 54-річній жінці, яка отруїлася продуктами горіння, але жінка від госпіталізації відмовилася.

Ймовірна причина викинення пожежі — коротке замикання у електромережі.