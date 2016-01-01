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    В центрі столиці впроваджено нову зупинку громадського транспорту

    • Сьогодні, 07:09
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    Нова зупинка з'явилися на тролейбусних маршрутах №№1, 12, 40, 40к та автобусному маршруті №5.

    З 27 грудня 2016 року в центрі Києва впроваджується зупинка тролейбусів маршрутів №№ 1,12,40,40к та автобусів маршруту № 5.

    Нова зупинка буде мати назву: «Вулиця Фізкультури. Станція метро «Олімпійська» по вулиці Антоновича в напрямку станції метро «Либідська».

    Про це повідомляє прес-служба Київпастрансу.

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