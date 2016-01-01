В центрі столиці впроваджено нову зупинку громадського транспорту

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Нова зупинка з'явилися на тролейбусних маршрутах №№1, 12, 40, 40к та автобусному маршруті №5.

З 27 грудня 2016 року в центрі Києва впроваджується зупинка тролейбусів маршрутів №№ 1,12,40,40к та автобусів маршруту № 5.

Нова зупинка буде мати назву: «Вулиця Фізкультури. Станція метро «Олімпійська» по вулиці Антоновича в напрямку станції метро «Либідська».

Про це повідомляє прес-служба Київпастрансу.