В Дніпровському районі сталася стрілянина біля пункту обміну валют



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час конфлікту щодо курсу валют і бійки один із учасників застосував зареєстрований травматичний пістолет. У результаті молодий чоловік отримав вогнепальні поранення передпліччя та стегон. За заявами обох сторін триває слідство.

Дніпровське управління поліції отримало виклик про стрілянину на вул. Малишка. На місці події до правоохоронців звернувся 44-річний місцевий мешканець, який пояснив: близько 17:50 до нього зателефонувала дружина, яка працює касиром у пункті обміну валют, і попросила терміново прийти: у неї виник конфлікт із клієнтами, яких не влаштував курс обміну.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За його показами, коли він приїхав, в обміннику знаходилися двоє незнайомців, які лаялися і кидалися у бійку до жінки. Чоловік зробив зауваження, тож один із відвідувачів відразу накинувся на нього і почав бити ногами і руками. Тоді киянин вибіг на вулицю, дістав із сумки зареєстрований пристрій для відстрілу гумовими кулями і повідомив переслідувачу, що буде стріляти. Молодший із незнайомців (згодом поліція встановить, що це були батько та син) забрав старшого, аби закінчити суперечку мирно. Чоловіки пішли, але за кілька хвилин батько повернувся, знову виникла бійка, під час якої його опонент застосував травматичну зброю.

Слідчо-оперативна група провела першочергові слідчі дії та зафіксувала подію.

Згодом до поліції надійшло повідомлення лікарів про потерпілого із вогнепальним пораненням передпліччя та стегон. У медичному закладі, куди прибули правоохоронці, до них звернувся 20-річний студент, який пояснив: отримав поранення біля обмінника, коли спробував владнати конфлікт батька з невідомим.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції за заявами двох сторін розпочаті два кримінальні провадження попередніми кваліфікаціями ст. 125 (Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх обставин події для об’єктивного та неупередженого розслідування та прийняття процесуального рішення у кримінальних провадженнях.