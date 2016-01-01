В Києві відкриють меморіальну дошку на честь В'ячеслава Чорновола

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24 грудня В'ячеславу Чорноволу виповнилося б 79 років

В суботу, 24 грудня, в центрі Києв, на Будинку Народного Руху України, буде відкрито меморіальну дошку на честь В'ячеслава Чорновола.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook колишний соратник В'ячеслава Максимовича Дмитро Понамарчук.

«24 грудня, в суботу, відбудеться відкриття меморіяльної дошки на честь Вячеслава Чорновола на Будинку Народного Руху України (вул. Гончара, 33). Година відкриття уточняється», - повідомив Пономарчук.

Нагадаємо, 25 березня 1999 року Вячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Трагедія сталася на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль—Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в «КамАЗ» з причепом, який розвертався посеред шосе. В'ячеслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці, прес-секретар лідера НРУ Дмитро Понамарчук був госпіталізований з важкими травмами.