В поліції розповіли, кого намагалися вбити в центрі Києва

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Працівники Національної поліції України затримали іноземця, який за 5 тисяч доларів США замовив вбивство свого конкурента по бізнесу. Розпочато кримінальне провадження за фактом підготовки вбивства на замовлення.

Головне слідче управління спільно з Департаментом карного розшуку під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України провели операцію по затриманню іноземця. Чоловік, використовуючи зв’язки у злочинному середовищі, замовив вбивство свого конкурента по бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За виконання вбивства замовник запропонував грошову винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США.

Бізнесмен передав кілеру аванс у розмірі 300 доларів США – для підготовки до вчинення злочину. Крім того, замовник надав виконавцю інформацію про розпорядок дня та фото жертви. Також чоловік самостійно визначив спосіб вбивства – інсценування розбійного нападу або квартирної крадіжки, під час якої жертва повинна отримати смертельну травму голови. Він вказав і те, що вбивство повинно було статися у визначений замовником строк, оскільки потенційна жертва планувала виїхати з міста.

Поліція спочатку інсценувала вбивство столичного бізнесмена, а потім затримала зловмисника під час передачі «вбивці» решти суми – 4700 доларів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом підготовки до скоєння умисного вбивства на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що сьогодні в центрі столиці було здійснено замах на вбивство. Біля Палацу спорту у Києві з вогнепальної зброї тяжко поранено чоловіка і жінку.