У роботу автобусних маршрутів столиці внесуть зміни
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Розсилка
21 січня в роботу автобусів маршрутів №№61, 73, 98, 101 внесуть зміни на час проведення ярмарків
21 січня в зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків на вул. Олександра Сабурова, просп. Оболонському, вул. Милославській у роботу автобусів маршрутів №№61, 73, 98, 101 внесуть зміни, а саме:
- на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського рух автобусів маршруту №61 організують за трасою: від вул. Милославської до вул. Градинської за діючою трасою, далі: вул. Оноре де Бальзака (парний бік) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;
- на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Маршала Тимошенка рух автобусів маршруту №73 в напрямку вул. Милославської організують за трасою: ст. м. «Героїв Дніпра» – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Маршала Тимошенка – просп. Оболонський, далі за діючою трасою;
- на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту №98 організують за трасою: від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за діючою трасою, далі: вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;
- на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського рух автобусів маршруту №101 організують за трасою: від ст. м. «Петрівка» до вул. Закревського за діючою трасою, далі – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Маяковського – вул. Милославська.