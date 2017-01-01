У столиці 11-річна дівчинка пішла з дому після сварки з батьком

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Школярка посварилася з татом через оцінки у школі та поведінку

У Києві поліція всю ніч шукала 11-річну школярку.

До Голосіївського управління поліції звернувся 46-річний місцевий житель з повідомленням: його дочка 2006 року народження пішла зранку до школи і не повернулася. Чоловік вдень бачив дівчинку на вулиці, вони посварилися через її оцінки і поведінку. Згодом школярка пішла з дому і до вечора так і не повернулася.

Працівники сектора ювенальної превенції одразу відреагували на повідомлення, взяли у батька прикмети неповнолітньої і її фотографію, розіслали орієнтування оперативним підрозділам і взялися за її пошуки. Поліцейські опитали всіх знайомих дівчинки, перевірили вокзали, громадський транспорт, розважальні заклади, кафе, парки.

О 5:30 дівчинку знайшли на дитячому майданчику, живу і здорову. Після співбесіди і оформлення необхідних документів школярку передали батькові. Тепер за її життям стежитимуть співробітники відділу у справах дітей райдержадміністрації та поліцейські відділу ювенальної превенції.

Відносно батька складено адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якою передбачено покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Джерело: Сегодня