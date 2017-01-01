У столиці двоє іноземців-шахраїв дурять касирів

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Шахраї роблять розрахунок на неуважність жертв

Двоє іноземців їздять на іномарці чорного кольору Volkswagen з емблемами таксі.

Заходять в магазин по черзі, і так протягом двох днів. Підходять відразу на касу, просять пробити їм дешевий товар, повідомляє «Киев Оперативный».

При розрахунку дають 500 грн. Коли касир починає озвучувати суму до оплати, вони відволікаючим маневром забирають ці гроші, кажуть, що у них є купюри дрібніше, починають порпатися в гаманці, перебирають дрібниці, вивертають їх на стіл.

Потім кажуть, що дрібних грошей не вистачає, давайте розраховуйте, щоб не затримувати чергу і вимагають повернути здачу з 500 грн.

Відбувається все дуже швидко.

Джерело: Мій Київ