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    У столиці двоє п’яних на машині збили пішохода

    • 20 Грудня, 10:44
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    Два п’яних товариші, катаючись на машині нічним Києвом, мало не позбавили життя пішохода

    Пізно вночі два товариші вирішили покататися на своєму авто Skoda Fabia і на швидкості збили пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу на Оболонській площі. Водій спробував утекти з місця ДТП, але через кілька кілометрів його затримав екіпаж поліції.

    Потерпілого пішохода госпіталізовано в дуже тяжкому стані, з численними травмами різної тяжкості, була зупинка серця, але медикам удалося повернути потерпілого до життя.

    Джерело: Соцпортал

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