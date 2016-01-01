У столиці двоє п’яних на машині збили пішохода

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Два п’яних товариші, катаючись на машині нічним Києвом, мало не позбавили життя пішохода

Пізно вночі два товариші вирішили покататися на своєму авто Skoda Fabia і на швидкості збили пішохода, який переходив дорогу по пішохідному переходу на Оболонській площі. Водій спробував утекти з місця ДТП, але через кілька кілометрів його затримав екіпаж поліції.

Потерпілого пішохода госпіталізовано в дуже тяжкому стані, з численними травмами різної тяжкості, була зупинка серця, але медикам удалося повернути потерпілого до життя.

Джерело: Соцпортал