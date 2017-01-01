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    В столиці конфлікт водіїв завершився стріляниною

    • Сьогодні, 07:44
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    Стрілянина у Києві на Чоколівському бульварі
    Фото: ГУ Національної поліції в місті Києві
    Стрілянина у Києві на Чоколівському бульварі

    Інцидент стався на Чоколівському бульварі

    У Києві конфлікт між двома водіями на Чоколівському бульварі закінчився стріляниною, постраждала одна особа. Про це повідомили в прес-службі столичної поліції.

    Про подію в поліцію повідомив сам потерпілий. На місце прибули слідчо-оперативна група і медики, які надали йому допомогу. Там же правоохоронці вилучили гільзу і гумову кулю.

    Пізніше поліція встановила особу стрілка, ним виявився 25-річний киянин; у салоні його автомобіля знайшли страйкбольный пістолет.

    Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає випробувальні роботи на строк до одного року.

    Стрілянина в столиці. 27 березня 2017 року
    Стрілянина в столиці. 27 березня 2017 року

    Джерело: 112 Україна

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