В столиці конфлікт водіїв завершився стріляниною

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Фото: ГУ Національної поліції в місті Києві Стрілянина у Києві на Чоколівському бульварі

Інцидент стався на Чоколівському бульварі

У Києві конфлікт між двома водіями на Чоколівському бульварі закінчився стріляниною, постраждала одна особа. Про це повідомили в прес-службі столичної поліції.

Про подію в поліцію повідомив сам потерпілий. На місце прибули слідчо-оперативна група і медики, які надали йому допомогу. Там же правоохоронці вилучили гільзу і гумову кулю.

Пізніше поліція встановила особу стрілка, ним виявився 25-річний киянин; у салоні його автомобіля знайшли страйкбольный пістолет.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає випробувальні роботи на строк до одного року.

Стрілянина в столиці. 27 березня 2017 року

Джерело: 112 Україна